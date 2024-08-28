Пленный боец ВСУ заявил о распоряжении стрелять в мирных жителей Курской области

Боец ВСУ: начальство сказало стрелять в сопротивляющихся жителей Курской области

Перед вторжением в Курскую область военнослужащим Вооруженных сил Украины (ВСУ) дали распоряжение стрелять в мирных жителей, которые оказывают сопротивление. Об этом рассказал пленный украинский боец Дмитрий Лабунский, видео с которым опубликовало Минобороны России в Telegram.

По словам мужчины, он был призван на службу в рамках мобилизации и зашел с войсками Украины на территорию России в качестве водителя и занимался перевозкой пехоты. В последнюю поездку его заставили отправиться несмотря на поломку автомобиля, так как не хватало людей.

Также военный рассказал о распоряжении руководства, которое касалось гражданских. «Если будет сопротивление, начальство сказало расстреливать [мирных жителей]», — сообщил Лабунский.

Ранее стало известно, что восемь танков ВСУ атаковали машины, на которых эвакуировались мирные жители Курской области. По словам россиянки из села Погребки, ей с сыном и сестрой мужа удалось успеть выбежать из машины и спрятаться в посадках от преследования дронов. При этом автомобиль ее супруга попал под удар, однако мужчина выжил.

6 августа Украина нанесла массированный удар по Курской области. ВСУ обстреляли приграничный город Суджа, после чего начали штурм государственной границы. В результате украинским военным удалось зайти на территорию России и взять под контроль ряд населенных пунктов.