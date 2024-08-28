Похудевшая на 35 килограммов певица Бьянка захотела уменьшить грудь

38-летняя певица Бьянка захотела уменьшить грудь из-за нагрузки на спину

Похудевшая на 35 килограммов российская певица Татьяна Липницкая, выступающая под псевдонимом Бьянка, захотела уменьшить грудь. Ее рассуждения на данную тему приводит Пятый канал.

38-летняя исполнительница отметила, что из-за бюста пятого размера у нее болит спина, поскольку на позвоночник приходится большая нагрузка. Кроме того, знаменитость испытывает проблемы при беге и танцах.

«У меня безумно красивая большая грудь, но я устала с ней ходить, потому что у меня грыжа в позвоночнике», — объяснила артистка.

Звезда заявила, что собирается уменьшить бюст на два размера и уже начала подготовку к хирургическому вмешательству.

В июне Бьянка показала фигуру до и после похудения на снимках без фотошопа.