Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
15:48, 28 августа 2024Ценности

Похудевшая на 35 килограммов певица Бьянка захотела уменьшить грудь

38-летняя певица Бьянка захотела уменьшить грудь из-за нагрузки на спину

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Похудевшая на 35 килограммов российская певица Татьяна Липницкая, выступающая под псевдонимом Бьянка, захотела уменьшить грудь. Ее рассуждения на данную тему приводит Пятый канал.

38-летняя исполнительница отметила, что из-за бюста пятого размера у нее болит спина, поскольку на позвоночник приходится большая нагрузка. Кроме того, знаменитость испытывает проблемы при беге и танцах.

«У меня безумно красивая большая грудь, но я устала с ней ходить, потому что у меня грыжа в позвоночнике», — объяснила артистка.

Звезда заявила, что собирается уменьшить бюст на два размера и уже начала подготовку к хирургическому вмешательству.

В июне Бьянка показала фигуру до и после похудения на снимках без фотошопа.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      Франция хочет арестовать брата Павла Дурова, который почти не появляется на публике. Его называют «мозгом Telegram»

      Родственники заложников ХАМАС устроили автопробег в сторону сектора Газы

      Установлен новый рекорд в поисках темной материи

      Захарова заявила о последствиях присоединения Швейцарии к военному Шенгену

      Жители Курской области рассказали следствию о спасении от ВСУ в кустах и реке

      В США выразили обеспокоенность поддержкой Китаем российского ВПК

      В российском городе полицейский автомобиль сбил самокатчика

      Президент Аргентины пошел на попятную после роста инфляции

      В Покровске объявили о закрытии банков из-за ситуации на фронте

      В России вырос спрос на люксовые автомобили с пробегом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше