Названы самые частые причины домашних пожаров

«Согласие»: 48 % домашних пожаров происходят из-за короткого замыкания

В 48 процентах случаев домашние пожары возникают по причине короткого замыкания, перегрузок на электросети и плохого контакта. Что чаще всего приводит к возгораниям в квартирах и коттеджах, выяснили аналитики страховой компании «Согласие». Результаты исследования публикуют «Ведомости».

Второй по частоте причиной пожаров в доме оказалась неправильная эксплуатация печного отопления — ее фиксировали в 18 процентах происшествий. К такому же числу пожаров, по статистике, приводит неосторожное обращение с огнем: к примеру, добавление воды в кипящее масло, непотушенные сигареты и выброшенные из окна окурки.

С 2023 года в компанию поступило восемь заявлений о намеренном поджоге и два — после удара молнии. Наибольшее количество обращений регистрировалось в конце весны-начале лета, в частности, самым пожароопасным временем стали майские праздники — на них пришлось 17 процентов случаев.

Ранее дачникам рассказали, как уберечь дом от пожаров. По мнению экспертов, о противопожарной защите стоит задуматься еще на этапе строительства: дом необходимо возводить в зависимости от розы ветров и лесных массивов, а при отделке — использовать негорючие или трудно воспламеняющиеся строительные материалы.