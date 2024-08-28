Пропавшую российскую девушку-подростка нашли в тысячах километров от дома

Пропавшую 17-летнюю девушку из Приморья нашли в семи тысячах километров от дома

17-летнюю девушку из города Уссурийска Приморского края, заявление о пропаже которой в правоохранительные органы подала ее мать, нашли в тысячах километров от дома. Об этом сообщило «МВД Медиа».

Женщина сообщила, что ее 17-летняя дочь не вернулась домой от родственницы из Владивостока. Девушка могла уехать к подруге в Уссурийск, рассказала она, однако там ее не оказалось.

«В ходе мониторинга социальных сетей девушки полицейские выяснили, что она могла направиться в город Тюмень за семь тысяч километров от дома к подруге по переписке», — говорится в сообщении.

Подросток улетела в другой регион на самолете. С девушкой провели профилактическую беседу, после чего передали матери. Никаких противоправных действий по отношению к ней совершено не было.

Ранее в Краснодаре пропала 19-летняя москвичка Ламунат Ханахмедова, которая втайне от родных уехала за тысячу километров от столицы. Россиянка покинула Москву на междугороднем автобусе, ничего не сказав своим родителям, и вышла на Ростовском шоссе.