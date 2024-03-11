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14:07, 11 марта 2024Россия

19-летняя москвичка тайно уехала за тысячу километров и пропала

Москвичка втайне от родителей уехала в Краснодар и пропала

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В Краснодаре пропала 19-летняя москвичка Ламунат Ханахмедова, которая втайне от родных уехала за тысячу километров от столицы. Об этом пишет Kub Mash в Telegram.

По информации канала, россиянка покинула Москву на междугороднем автобусе, ничего не сказав своим родителям, и вышла на Ростовском шоссе. В последний раз ее видели около недели назад в районе Бауцентра в Краснодаре.

Семья Ханахмедовой считает, что девушку похитили, и обещает за точную информацию о ее местонахождении 500 тысяч рублей. Со слов родных, перед пропажей ей звонила женщина, представившаяся именем Гилер. С незнакомкой попытался связаться дядя разыскиваемой россиянки, однако та не взяла трубку.

Согласно информации, размещенной на странице краснодарского отделения поискового отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте», Ханахмедова имеет худощавое телосложение, рост 171 сантиметр, темно-русые волосы и карие глаза. В день исчезновения она была одета в черную куртку, бело-бежевую полосатую кофту, голубые джинсы, черные ботинки и коричневую шапку. Точных данных о местонахождении москвички нет с 6 марта.

Ранее в Семикаракорске Ростовской области нашли полгода разыскиваемого инвалида, которого угнали в рабство летом 2023 года. Как стало известно, все это время россиянин работал за еду и оплату в виде 100 рублей в день. Когда у мужчины стали отекать ноги, из-за чего он не смог работать, его вывезли в город и бросили на улице, где случайный прохожий распознал в нем пропавшего.

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      Константин Лысяков
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