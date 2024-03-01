В России инвалид полгода провел в рабстве и выжил благодаря случайной встрече

В Ростовской области угнанного в рабство мужчину нашли на улице через полгода

В Ростовской области угнанного в рабство мужчину нашли на улице через полгода поисков. Подробности этой истории приводит газета «Комсомольская правда».

Племянница россиянина рассказала, что ее дядя, живший в городе Шахты, имеет инвалидность. Из-за перенесенной болезни мужчина вырос с отставанием в развитии. Помимо этого, он плохо разговаривает. В августе 2023 года родственник женщины пропал.

Когда через несколько месяцев горожанина так и не нашли, его племяннице посоветовали оставить надежду. «Конечно, был страх, что он вообще не найдется», — призналась женщина.

В середине февраля пропавшего жителя Шахт нашли в Семикаракорске — в 70 километрах от места, где его видели в последний раз. Выяснилось, что все это время россиянин провел на работах, куда неизвестные люди позвали его летом. Мужчина работал за еду, помимо этого ему платили 100 рублей в день. Никаких бытовых условий в месте содержания работника не было, душ отсутствовал. Когда у жителя Шахт стали отекать ноги, из-за чего он не смог работать, его вывезли в город и бросили на улице.

Обнаружил мужчину случайный прохожий, который опознал в человеке в грязной куртке давно разыскиваемого горожанина. Он вывел жителя Шахт в условное место, где его подобрали волонтеры.

Ранее на острове Шумшу Курильской гряды пропал смотритель маяка. Из-за поломки оборудования он решил отправиться к соседнему маяку, но не добрался до места назначения. Его нашли спустя два дня.