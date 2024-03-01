Пропавший на Курилах смотритель маяка нашелся в 35 километрах от своей базы

МЧС России: пропавший смотритель маяка на острове Шумшу находится в безопасности

На острове Шумшу Курильской гряды пропал смотритель маяка. Об этом сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.

Позднее мужчину обнаружили в 35 километрах от точки пропажи. Выяснилось, что сотрудник маяка «Курчатова» оказался один на один со сломавшимся генератором и решил отправиться за помощью на соседний маяк «Чибуйный», но там не появился. Еще два дня мужчина пытался выйти на связь.

Спасатели нашли смотрителя, эвакуировали и доставили к врачам в Северо-Курильск. Сейчас он находится в безопасности

В 20219 году в американском штате Калифорния появилась вакансия смотрителя маяка на острове. Маяк и небольшая гостиница расположены на острове неподалеку от Сан-Франциско. В качестве кандидатов рассматривались пары. Им будет предложена зарплата в 130 тысяч долларов в год, а также жилье и питание. При этом особо отмечалось, что на острове нет многих привычных удобств, таких как беспроводной интернет или телевидение.