Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:19, 1 марта 2024Россия

Пропавший на Курилах смотритель маяка нашелся в 35 километрах от своей базы

МЧС России: пропавший смотритель маяка на острове Шумшу находится в безопасности

Фото: Андрей Зима / РИА Новости

На острове Шумшу Курильской гряды пропал смотритель маяка. Об этом сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.

Позднее мужчину обнаружили в 35 километрах от точки пропажи. Выяснилось, что сотрудник маяка «Курчатова» оказался один на один со сломавшимся генератором и решил отправиться за помощью на соседний маяк «Чибуйный», но там не появился. Еще два дня мужчина пытался выйти на связь.

Спасатели нашли смотрителя, эвакуировали и доставили к врачам в Северо-Курильск. Сейчас он находится в безопасности

В 20219 году в американском штате Калифорния появилась вакансия смотрителя маяка на острове. Маяк и небольшая гостиница расположены на острове неподалеку от Сан-Франциско. В качестве кандидатов рассматривались пары. Им будет предложена зарплата в 130 тысяч долларов в год, а также жилье и питание. При этом особо отмечалось, что на острове нет многих привычных удобств, таких как беспроводной интернет или телевидение.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Москалькова заявила о готовности отдать Украине тела погибших при крушении Ил-76. Киев отрицает убийство своих же бойцов

      Появилось видео со звуком грохота при попытке атаки ВСУ завода взрывчатки

      Милохин заявил о нежелании драться с россиянами

      Предсказан срок таяния снега в России

      Российского врача обвинили в получении взятки от ритуальной компании

      Россиянин лишился работы из-за секс-блога

      В Раде пожаловались на отказ Telegram блокировать российские каналы

      Во Франции оправдали слова Макрона о войсках на Украине сигналом России

      Названа самая опасная сексуальная поза в мире

      В российском городе создателей медкартеля оштрафовали на 660 тысяч рублей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше