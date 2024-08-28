Пугачеву обвинили в «краже» песни «Паромщик» у Леонтьева

Вдова автора песни «Паромщик» Елена Борзова обвинила Пугачеву в краже хита

Вдова поэта Николая Зиновьева, актриса Елена Борзова заявила, что песня «Паромщик» была украдена Аллой Пугачевой. Ее слова передает издание aif.ru.

Елена сообщила, что хит изначально предназначался для Валерия Леонтьева, и артист даже успел придумать костюм для речного паромщика, но Примадонна «отобрала» ее.

«Мало того, Алла Борисовна сказала, что она не будет петь про судьбу паромщика, про судьбу сироты и инвалида. Она будет петь только про любовь. А вообще паромщиком называли самого Николая Зиновьева: он соединял судьбы, музыку со стихами», — заявила она.

При этом, как сообщила Борзова, композитору Игорю Николаеву нравился первый вариант песни, который был переписан под Пугачеву.

Ранее сообщалось, что Алла Пугачева отреагировала на слухи о том, что ее замок в Подмосковье могут отнять.