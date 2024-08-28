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20:19, 28 августа 2024Культура

Пугачеву обвинили в «краже» песни «Паромщик» у Леонтьева

Вдова автора песни «Паромщик» Елена Борзова обвинила Пугачеву в краже хита
Алла Пугачева

Алла Пугачева. Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Вдова поэта Николая Зиновьева, актриса Елена Борзова заявила, что песня «Паромщик» была украдена Аллой Пугачевой. Ее слова передает издание aif.ru.

Елена сообщила, что хит изначально предназначался для Валерия Леонтьева, и артист даже успел придумать костюм для речного паромщика, но Примадонна «отобрала» ее.

«Мало того, Алла Борисовна сказала, что она не будет петь про судьбу паромщика, про судьбу сироты и инвалида. Она будет петь только про любовь. А вообще паромщиком называли самого Николая Зиновьева: он соединял судьбы, музыку со стихами», — заявила она.

При этом, как сообщила Борзова, композитору Игорю Николаеву нравился первый вариант песни, который был переписан под Пугачеву.

Ранее сообщалось, что Алла Пугачева отреагировала на слухи о том, что ее замок в Подмосковье могут отнять.

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      Андрей Шеньшаков
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