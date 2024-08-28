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23:37, 28 августа 2024Россия

Путину подарили шеврон от участников СВО

Путин с благодарностью принял шеврон, подаренный участниками СВО
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев подарил президенту России Владимиру Путину шеврон от участников специальной военной операции (СВО), глава государства с благодарностью принял его, передает ТАСС.

Глава региона доложил Путину о помощи бойцам и их семьям, от отметил, что встречался с артиллеристами и другими военнослужащими на линии боевого соприкосновения.

«Они просили передать вам свой шеврон, смысл которого — неважно, насколько силен противник, важно, кто рядом. Я с огромным удовольствием, Владимир Владимирович, его передаю», — сказал Евраев.

Путин поблагодарил губернатора и военнослужащих, назвав лозунг хорошим и правильным. Губернатор пообещал передать слова президента бойцам.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров доложил Путину, что в республике имеется резерв из нескольких десятков тысяч «обученных и оснащенных» бойцов, готовых по приказу главы государства отправиться в зону СВО.

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      Марина Совина
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