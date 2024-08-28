arXiv: обнаружен новый сверхъяркий квазар

Международная группа астрономов под руководством ученых Национальной астрономической обсерватории Японии (NAOJ) обнаружила новый сверхъяркий квазар, получивший обозначение eFEDSJ0828–0139. Результаты исследования были опубликованы на сервере препринтов arXiv.

Квазары представляют собой активные ядра галактик, питаемые сверхмассивными черными дырами, и отличаются чрезвычайно высокой светимостью. Новый квазар eFEDSJ0828-0139 характеризуется высокой скоростью звездообразования, а его черная дыра аккрецирует массу со сверхэддингтоновской скоростью.

Для подтверждения открытия команда использовала данные инструмента eROSITA на борту космического аппарата «Спектр-РГ». Также проводились оптические спектроскопические наблюдения с помощью телескопа Seimei и анализ распределения спектральной энергии на основе данных наблюдений в рентгеновском и субмиллиметровом диапазоне, полученных с телескопа Джеймса Клерка Максвелла (JCMT).

Исследование показало, что масса сверхмассивной черной дыры составляет приблизительно 620 миллионов солнечных масс, а инфракрасная светимость квазара достигает 68 триллионов солнечных светимостей. Отношение Эддингтона составляет 3,6, что указывает на его гиперяркость и высокую скорость аккреции. Кроме того, астрономы установили, что галактика, где находится eFEDSJ0828-0139, обладает чрезвычайно высокой скоростью звездообразования, которая составляет не менее 1000 солнечных масс в год.

Авторы исследования заключают, что eFEDSJ0828-0139 находится на стадии активного роста сверхмассивной черной дыры и ее родительской галактики, что подтверждает гипотезу о совместной эволюции галактик и черных дыр. Они также подчеркивают, что с помощью будущих наблюдений можно будет обнаружить еще больше подобных объектов.

Сверхэддингтоновская скорость относится к способности квазара поглощать материю, преодолевая предел Эддингтона, когда давление излучения начинает отталкивать притягиваемое вещество. Именно это явление может быть причиной быстрого роста сверхмассивных черных дыр в ранней Вселенной. Отношение Эддингтона — это отношение болометрической светимости (общей светимости) к максимальной светимости, вызванной аккрецией.