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09:53, 28 августа 2024Мир

Трамп заявил об опасности работы президента

Трамп: работать президентом опаснее, чем быть гонщиком
СюжетПокушение на Дональда Трампа

Фото: Rebecca Cook / Reuters

Работать президентом опаснее, чем быть гонщиком, и это самая сложная профессия в мире. Об этом заявил кандидат на пост президента США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о покушении на себя, передает телеканал CNN.

«Это гораздо опаснее, чем гонщик, чем кто-либо еще. Это, вероятно, самая опасная профессия. Если вы подумаете об этом, просто пройдитесь по списку. Итак, у вас есть 46 [президентов] и множество из них покинули свой пост раньше времени», — рассказал бывший американский лидер.

Трамп также подчеркнул, что в покушении на него в «определенной степени виноваты» президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис. По его словам, они были причастны к созданию негативной атмосферы вокруг него.

Ранее газета Politico сообщала, что Республиканская партия США ведет несколько расследований покушения на Трампа, так как ряд крайне правых республиканцев разочарованы текущим ходом дела в Конгрессе. В частности, пять членов партии провели 26 августа мероприятие в Вашингтоне в аналитическом центре The Heritage Foundation, где были объявлены планы о собственном расследовании.

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      Максим Габриелян
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