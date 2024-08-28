Раскрыто состояние звезды сериала «Солдаты» на фоне слухов о госпитализации

Агент звезды сериала «Солдаты» Мадянова опровергла слухи о его болезни

Агент актера Романа Мадянова, известного по роли полковника Виктора Колобкова в сериале «Солдаты», Светлана прокомментировала слухи о его болезни. Ее слова приводит «360».

«Нет, вы что. Все в порядке», — сказала она, добавив, что артист продолжает сниматься в кино и активно работает.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил о том, что Романа Мадянова экстренно госпитализировали из-за проблем с тазобедренным суставом. Отмечалось, что артисту диагностировали коксартроз — дегенеративное заболевание суставов. По данным источника, ему была проведена операция.