Звезду сериала «Солдаты» экстренно госпитализировали

Shot: звезда сериала «Солдаты» Мадянов был экстренно госпитализирован

Актера Романа Мадянова, известного по роли полковника Виктора Колобкова в сериале «Солдаты», экстренно госпитализировали из-за проблем с тазобедренным суставом. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Артисту диагностировали коксартроз — дегенеративное заболевание суставов. По данным источника, звезде была проведена операция, ему сделали частичное протезирование сустава.

На данный момент все спектакли с участием 62-летнего актера отменены, когда он вернется к работе — неизвестно. Отмечается, что сейчас Мадянов уже находится дома и проходит курс реабилитации.

Ранее сообщалось, что у Мадянова нашли рак легкого. Артист проходит противоопухолевую терапию, чтобы предотвратить дальнейшее развитие болезни.