Родственники заложников ХАМАС устроили автопробег в сторону сектора Газы

Родственники заложников ХАМАС устроили автопробег за освобождение близких

Родственники заложников-израильтян, находящихся в плену у боевиков палестинской исламистской группировки ХАМАС, устроили автопробег в поддержку освобождения близких. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Как заявляют участники процессии, на границе с палестинским анклавом планируется с помощью громкоговорителей «докричаться» до ХАМАС и израильских властей, призывая обе стороны подписать соглашение об освобождении всех заложников.

18 августа представитель ХАМАС Ахмед Абдель Хади рассказал телеканалу Sky News, что переговоры с Израилем о прекращении огня и освобождении заложников не увенчались успехом.