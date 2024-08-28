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16:33, 28 августа 2024Мир

Родственники заложников ХАМАС устроили автопробег в сторону сектора Газы

Родственники заложников ХАМАС устроили автопробег за освобождение близких
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Ricardo Moraes / Reuters

Родственники заложников-израильтян, находящихся в плену у боевиков палестинской исламистской группировки ХАМАС, устроили автопробег в поддержку освобождения близких. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Как заявляют участники процессии, на границе с палестинским анклавом планируется с помощью громкоговорителей «докричаться» до ХАМАС и израильских властей, призывая обе стороны подписать соглашение об освобождении всех заложников.

18 августа представитель ХАМАС Ахмед Абдель Хади рассказал телеканалу Sky News, что переговоры с Израилем о прекращении огня и освобождении заложников не увенчались успехом.

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      Глеб Бажуткин
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