Роспотребнадзор оценил сложившуюся в России ситуацию с лихорадкой Западного Нила

Роспотребнадзор заявил о непрерывном мониторинге за лихорадкой Западного Нила

Специалисты Роспотребнадзора занимаются непрерывным мониторингом лихорадки Западного Нила как в России, так и за рубежом. На данный момент выявлено незначительное превышение среднемноголетнего уровня заболеваемости в стране, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе надзорного органа.

По их данным, с 2023 года усилилась работа в сфере мониторинговых исследований, что повлияло на увеличение выявляемости заболеваний лихорадкой.

«На сегодняшний день лихорадка Западного Нила зарегистрирована в 22 регионах, при этом в большинстве субъектов регистрируются единичные случаи. Показатель заболеваемости на сегодняшний день составил 0,08 на 100 тысяч населения, что выше среднемноголетнего показателя на 13 процентов», — говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре также посоветовали использовать репелленты, разместить на окнах антимоскитные сетки, а также пользоваться фумигаторами для профилактики заболевания лихорадкой.

Накануне появилась информация о росте числа заболевших лихорадкой Западного Нила в Татарстане. «Итого за период с 21 июля зарегистрировано 59 подтвержденных случаев, из них 58 человек были госпитализированы», — пояснили тогда в пресс-службе республиканского минздрава.