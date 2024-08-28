Россия не смогла привлечь много мигрантов из дальнего зарубежья

РАНХиГС: в России доля мигрантов из дальнего зарубежья составила 4 процента

Российским властям не удалось привлечь в страну большое число трудовых мигрантов из стран дальнего зарубежья. Об этом сообщается в аналитической записке научного сотрудника Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юлии Флоринской, которую цитирует «Коммерсантъ».

Оказалось, что в 2022 году на долю таких мигрантов пришлось всего три процента от общего числа иностранцев, поставленных на учет. В 2023 году данный показатель вырос до четырех процентов.

При этом в прошлом году на российском рынке труда присутствовало около 3,5 миллиона иностранных рабочих, что оказалось на миллион меньше, чем в допандемийный 2019 год. Основные источники этой рабочей силы остались прежними: Узбекистан, Таджикистан и Киргизия. Больше половины приехавших на заработки отправляются в Москву, Санкт-Петербург и области.

Ранее экономист Алексей Зубец заявил, что в условиях ужесточения отношения к трудовым мигрантам из Средней Азии в Россию может начаться приток рабочих из Индии и Северной Кореи.