Трудовым мигрантам из Средней Азии нашли замену

Экономист Зубец: в Россию начнут завозить трудовых мигрантов из КНДР и Индии

Не исключено, что в условиях ужесточения отношения к трудовым мигрантам из Средней Азии, в Россию начнут завозить рабочих из Индии и Северной Кореи. Об этом заявил директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец при правительстве РФ. Его цитирует «Говорит Москва».

По его словам, представители рекрутинговых агентств не видят большой проблемы в том, чтобы завести в Россию несколько тысяч квалифицированных рабочих из Индии, которых можно использовать на технологически сложных производствах. Про мигрантов из Центральной Азии такое можно сказать не всегда.

При этом он подчеркнул, что в России миграционный вопрос создал социальную напряженность. Местное население раздражено тем, что коренных граждан вытесняют с рабочих мест, а сами мигранты зачастую не стремятся к интеграции в российское общество.

Ранее выяснилось, что заработная плата мигрантов на производстве к лету 2024 года выросла почти до 150 тысяч рублей. Объясняется эта ситуация тем, что российские предприятия столкнулись с острым дефицитом сварщиков, бетонщиков, монолитчиков и арматурщиков. При этом приезжих все чаще трудоустраивают на законных основаниях. Серых схем становится все меньше.