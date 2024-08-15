Российские предприятия резко повысили зарплаты мигрантам

РГ: зарплаты мигрантов на производстве выросли в России на 40 процентов

Если в начале 2024 года заработная плата мигрантов на производстве составляла около 105 тысяч рублей, то к лету она увеличилась почти до 150 тысяч рублей. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на «Мигрант Сервис».

Уточняется, что оклады мигрантов, занимающих должность «производственный рабочий», выросли на 40 процентов.

По словам независимого эксперта в сфере миграции Вадима Коженова, предприятия испытывают острую потребность в сварщиках, бетонщиках, монолитчиках и арматурщиках. Если приезжий опытен, то он сразу же отправляется показать свои навыки. А если нет, то его могут обучать тем работам, для которых необязательна высокая квалификация.

При этом, как заметил Коженов, речь идет именно о законном трудоустройстве. Белых схем становится все больше.

«Конечно, работодатели с большим удовольствием наняли бы российских рабочих, так как с точки зрения оформления документов с ними проще. Но выбирать не приходится», — сказал он.

Ранее в Госдуме прозвучала инициатива повысить налог на доходы физических лиц для мигрантов, работающих по патенту, до 30 процентов. Ратующие за это парламентарии полагают, что две трети работающих в России мигрантов трудятся по патенту и все заработанные деньги отправляют на родину. Между тем доходы иностранцев, по мнению законодателей, должны работать на бюджет России.

Тем временем российские компании из-за рекордного дефицита кадров приступили к поиску сотрудников на африканском континенте. Например, в Кении, Зимбабве, Замбии и Алжире.