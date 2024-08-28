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12:32, 28 августа 2024Экономика

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества со счетчиками

Эксперт Храпунова: мошенники придумали новую схему с заменой счетчиков

Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Мошенники придумали новую схему обмана россиян с установкой и заменой счетчиков. Об этом предупредила куратор платформы Народного фронта «Мошеловка» Алла Храпунова, пишет «Прайм».

Эксперт рассказала, что злоумышленники обращаются к россиянам от лица Россетей и пытаются убедить поставить или заменить приборы учета электроэнергии. После этого аферисты пытаются заполучить данные граждан для входа в Госуслуги.

Ранее россиян предупредили, что мошенники приспособили популярную схему «Мамонт» для обмана арендодателей. Она работает так: аферист находит объявления о сдаче квартиры в аренду и пишет собственнику, что ему срочно нужна жилплощадь. Затем собеседник предлагает перейти в мессенджер и просит дополнительные фото жилья, точный адрес и интересуется прочими мелочами, чтобы создать впечатление заинтересованного квартиранта.

После этого потенциальный арендодатель предлагает владельцу квартиры оформить договор через сервис по аренде и убеждает, что самостоятельно через сайт заполнит все документы и переведет нужную сумму. Хозяин жилья получает ссылку на фишинговый сайт, который похож на один из популярных сервисов, вводит там персональные данные и лишается денег с банковской карты.

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      Нина Ташевская
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