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07:30, 29 августа 2024Путешествия

Россиянин описал жизнь пенсионеров в Германии фразой «наши крепко позавидуют немецким»

Фото: Michael Kuenne / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Российский тревел-блогер и путешественник побывал в Германии и описал жизнь местных пенсионеров фразой «наши крепко позавидуют немецким». Своим мнением он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

Первым таким плюсом «немецкой старости» автору публикации назвали полное отсутствие ответственности. «Русским старикам "приходится" помогать детям, нянчить внуков, заниматься садовым хозяйством, короче говоря, целая куча головной боли, по мнению европейцев», — заявил он.

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Автор публикации отметил, что старики в ФРГ после выхода на пенсию начинают жить для себя, много путешествуют, занимаются здоровьем, спортом, находят новые хобби и в целом живут в свое удовольствие.

Ранее другой российский тревел-блогер побывал в деревне в Германии, зашел на местный рынок и признался, что цены там «не для русского человека». Путешественник рассказал, что хот-дог с баварской колбаской стоил шесть евро (около 600 рублей), а рис с говядиной — восемь евро (примерно 800 рублей).

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      Фариза Бацазова
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