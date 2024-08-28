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18:15, 28 августа 2024Путешествия

Россиянин притворился работником турфирмы, ограбил ее на сотни тысяч рублей и все потратил

Россиянин притворился работником турфирмы и ограбил ее на 330 тысяч рублей

Россиянин притворился работником турфирмы, провел в ней весь день и ограбил компанию на сотни тысяч рублей. Об этом сообщает «МВД Медиа».

По предварительным данным, 55-летний житель Калининграда, переехавший в Московскую область, прошел в офис, где находилась фирма, с поддельным бейджем и выдал себя за одного из сотрудников. В конце рабочего дня, когда все ушли домой, он вскрыл ножницами замок тумбочки, где лежала выручка, забрал деньги, сложил их в рюкзак и скрылся.

Вскоре полиция установила личность злоумышленника и задержала его в Подмосковье. Выяснилось, что все награбленное в размере 330 тысяч рублей мужчина успел потратить. Возбуждено уголовное дело, россиянина заключили под стражу.

Ранее жителя Йошкар-Олы задержали за нападение на аптеку с игрушечным пистолетом. Мужчина достал похожий на настоящее оружие предмет, взял пять упаковок аскорбиновой кислоты и скрылся.

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      Алина Черненко
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