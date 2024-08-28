Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:40, 28 августа 2024Силовые структуры

Россиянин проник ночью в здание автосалона и поджег две машины

В Братске задержали мужчину за поджог двух машин на 6 млн руб. в автосалоне

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Житель Братска проник в один из автосалонов города и поджег две машины, его задержали. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.

По данным ведомства, все произошло ночью 25 августа на улице Коммунальной. В отдел полиции поступило сообщение о неизвестной мужчине, который разбил окно в здании дилерского центра, залил зажигательную смесь в кроссовер, находящийся в выставочном зале, и совершил поджог. В результате его действий были повреждены два новых автомобиля на сумму более шести миллионов рублей.

Сам поджигатель был задержан по горячим следам – им оказался ранее судимый 38-летний местный житель. Он уже сознался в содеянном. Решается вопрос о возбуждение уголовного дела по статье 167 («Умышленные уничтожение или повреждение имущества») УК РФ.

Ранее 36-летний житель Подмосковья во время ссоры с возлюбленной облил ее жидкостью для розжига углей и поджег. У женщины вспыхнули волосы, а затем пламя перекинулось на лицо и тело — сейчас она находится в реанимации с 40 процентами ожогами тела.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      Российские войска нанесли серьезное поражение ВСУ в Курской области. Противник потерял тысячи бойцов

      Летящие в Казань самолеты перенаправили в Самару

      В Европе заявили о неготовности к прекращению транзита газа из России

      В российском регионе топливный склад загорелся в результате атаки БПЛА

      Двое мигрантов напали на россиянина из-за замечания и стали фигурантами двух дел

      Цены на один вид съемного жилья в Москве побили исторический рекорд

      В России бабушка участника СВО пожаловалась на избиение проходящего лечение внука

      В США оценили эффективность запуска Украиной ракет на российской территории

      На Западе предсказали поражение Украины при отсутствии изменений в политике США

      На Западе обратили внимание на раскрывшуюся после ударов России по Украине деталь

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше