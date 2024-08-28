Россиянин проник ночью в здание автосалона и поджег две машины

В Братске задержали мужчину за поджог двух машин на 6 млн руб. в автосалоне

Житель Братска проник в один из автосалонов города и поджег две машины, его задержали. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.

По данным ведомства, все произошло ночью 25 августа на улице Коммунальной. В отдел полиции поступило сообщение о неизвестной мужчине, который разбил окно в здании дилерского центра, залил зажигательную смесь в кроссовер, находящийся в выставочном зале, и совершил поджог. В результате его действий были повреждены два новых автомобиля на сумму более шести миллионов рублей.

Сам поджигатель был задержан по горячим следам – им оказался ранее судимый 38-летний местный житель. Он уже сознался в содеянном. Решается вопрос о возбуждение уголовного дела по статье 167 («Умышленные уничтожение или повреждение имущества») УК РФ.

Ранее 36-летний житель Подмосковья во время ссоры с возлюбленной облил ее жидкостью для розжига углей и поджег. У женщины вспыхнули волосы, а затем пламя перекинулось на лицо и тело — сейчас она находится в реанимации с 40 процентами ожогами тела.