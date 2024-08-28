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09:03, 28 августа 2024Россия

Россиянин рассказал об эвакуации матери из Суджи

Житель Курска Катречко заявил, что пропавшая в Судже мать прошла 50 км пешком

Фото: пресс-служба врио губернатора Курской области / РИА Новости

Житель Курска Сергей Катречко, почти неделю искавший свою мать, рассказал, что за 14 часов она прошла почти 50 километров пешком, спасаясь от обстрелов и эвакуируясь из приграничной Суджи.

Женщина пропала во время обстрелов 6 августа. Ее сын начал поиски, обратившись за помощью к волонтерам и полиции. Найти пропавшую удалось спустя почти неделю, она в халате и тапочках прошла около 50 километров.

По словам россиянина, его мать заблудилась: «Вышла не знает где, лесами, посадками, полями, где она только не ходила».

Бои с украинскими войсками в Курской области идут с 6 августа. В регионе, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. По последним данным, в Курской области пострадали более 140 человек, спасти не удалось 17 жителей. 20 августа командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что продвижение противника в Суджанском районе Курской области остановлено.

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      Марина Совина
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