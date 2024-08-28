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19:35, 28 августа 2024Россия

Россиянка оказалась заблокирована в здании после необычной экскурсии

Жительницу Боровска заперли в «Доме Счастья», ей пришлось вызывать спасателей

Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Жительница Боровска Калужской области оказалась заблокирована в здании после необычной экскурсии — ее случайно заперли в «Доме Счастья». Россиянке пришлось вызывать спасателей, чтобы выйти. Об этом пишет «Подъем» в своем Telegram-канале.

По данным канала, во время осмотра экспонатов в местном арт-пространстве женщина не заметила, как рабочий день подошел к концу, работники закрыли двери и разошлись по домам — россиянка провела на смотровой площадке еще чуть больше часа после закрытия.

Когда посетительница поняла, что не может выбраться из здания, позвонила спасателям. Однако выпустили ее сами сотрудники, которым сообщили о случившемся.

«Когда выпускали, даже извинилась, что не обратила внимание на график. Девушка гуляла по нашей смотровой площадке. Во время обхода администратора она сидела на лавочке, с террасы её не было видно. Позвонила почти через час после закрытия "Домика счастья"», — рассказали изданию в туристическом бутике.

Ранее в Красноярском крае россиянка оставила четырехлетнего ребенка у новых знакомых, а затем забыла их адрес.

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      Елена Торубарова
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