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10:09, 2 июля 2024Россия

Пьяная россиянка оставила ребенка у новых знакомых и забыла их адрес

В Красноярске пьяная женщина оставила ребенка у новых знакомых и забыла их адрес

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Красноярском крае пьяная женщина оставила четырехлетнего ребенка у новых знакомых, а затем забыла их адрес. Об этом сообщило краевое управление МВД на странице во «ВКонтакте».

По информации правоохранителей, женщина обратилась в МВД 1 июля. Она рассказала, что гуляла с ребенком по Ярыгинской набережной — там она познакомилась с мужчиной и женщиной, которые пригласили ее домой распивать алкогольные напитки.

На предложение россиянка ответила согласием. Когда она решила вернуться из гостей новых знакомых домой, ее ребенок уснул. Чтобы не будить дочь, она решила оставить ее у малознакомых людей и вернуться позже, однако впоследствии забыла адрес.

«Сотрудники полиции просмотрели записи с камер наблюдения в домах, где, предположительно, проживают новые знакомые матери, и установили квартиру, куда она заходила с дочкой», — отчитались в управлении МВД. В отношении матери девочки составили административный протокол. Семья четырехлетнего ребенка ранее на учете не состояла.

В июне в Туле прохожие нашли брошенную коляску с младенцем на парковке. Правоохранители выяснили, что младенца бросила на улице 25-летняя мать. Она оставила ребенка и ушла домой спать.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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