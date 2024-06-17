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08:21, 17 июня 2024Россия

Россияне нашли брошенную коляску с младенцем на парковке

В Туле прохожие нашли брошенную коляску с младенцем на парковке

Фото: Paul Zinken / globallookpress

В Туле прохожие нашли брошенную коляску с младенцем на парковке. Об этом стало известно Telegram-каналу «Тула Жесть».

Как выяснило издание, россиянин накануне направлялся к своему парковочному месту и заметил ребенка. Вместе с другими горожанами он вызвал бригаду медиков и сотрудников полиции.

Правоохранители разузнали, что младенца бросила на улице 25-летняя мать. Она оставила ребенка и ушла домой спать.

Здоровью младенца ничего не угрожает, его передали в органы опеки. Отмечалось, что жительница Тулы в прошлом не попадала в поле зрения оперативников и на учете не состояла. Другие обстоятельства произошедшего начали устанавливать.

Ранее сообщалось, что в подмосковных Химках пьяная мать бросила ребенка на скамейке и ушла домой. Тогда росгвардейцы увидели, что на скамейке во дворе жилого дома лежит младенец, рядом с ним находился мужчина, который никак не реагировал на беспокойство малыша.

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      Анна Щербакова
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