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13:24, 28 августа 2024Ценности

Россиянкам перечислили модную верхнюю одежду на осень

Стилист Маша Ведерникова: тренчкоты и пончо будут модными осенью 2024 года

Фото: Shamim Nakhaei / Unsplash

Стилистка Маша Ведерникова перечислила россиянкам модную верхнюю одежду на осень 2024 года. Ее комментарий публикует WomanHit.

Так, универсальным предметом гардероба эксперт назвала тренчкоты нейтральных оттенков. При этом она посоветовала обратить внимание на фасоны до колен из водоотталкивающих тканей.

В то же время в грядущем сезоне актуальными будут кожаные куртки с минималистичным дизайном, шерстяные пальто с поясом, а также пончо и кейпы. Последние можно выбирать как в этническом стиле, так и в пастельных тонах, отметила специалистка.

Кроме того, она дала рекомендации по выбору одежды на более холодные дни. «Легкий пуховик или утепленный жилет — это прекрасный выбор для осени. Обратите внимание на объемные модели с яркими цветовыми акцентами, которые добавят образу свежести и индивидуальности», — указала собеседница издания.

Ранее в августе стилистка Ольга Белашова посоветовала женщинам носить куртку «рабочего» осенью.

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      Алина Гостева
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