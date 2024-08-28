Российские военные перерезали ВСУ европейский маршрут на покровском направлении

Кимаковский: ВС России перерезали ВСУ европейский маршрут трассы Е50 в ДНР

Российские военные перерезали украинской армии европейский маршрут трассы Е50 на покровском направлении в Донецкой народной республике. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский, передает РИА Новости.

По его словам, это осложнит Вооруженным силам Украины (ВСУ) снабжение подразделений в селе Карловка. Кимаковский отметил, что российские военные взяли на данном участке фронта под контроль населенные пункты Камышевка, Заветное, Птичье, Калиново и Мемрик.

Советник главы ДНР вместе с тем назвал следующую цель Вооруженных сил (ВС) России. Ею станет город Селидово, также находящийся на покровском направлении в ДНР.

28 августа украинский военный корреспондент Богдан Мирошников рассказал об успехах российских военных на покровском и кураховском направлениях. В том числе, по его сведениям, армия России вошла в городскую черту Селидово.

