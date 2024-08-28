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20:49, 28 августа 2024Россия

Российские войска взяли в плен бойца ВСУ из присланных в Курскую область резервов

ВС России взяли в плен бойца ВСУ из резервных войск, пришедших в Курскую область

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские войска взяли в плен бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ), который был в составе резервных подразделений, присланных Киевом в Курскую область. Об этом сообщает Telegram-канал «Северный Ветер».

«Военнослужащий 154-й бригады солдат Долгий Андрей Викторович отправлен в Курскую область восполнять потери в 82-й одшбр под предлогом "командировки на три дня". О больших потерях в ВСУ, естественно, не сообщили», — отметили авторы поста.

Сам боец подтвердил, что командование послало его подразделение в Курскую область, отметив, что это будет командировка на три дня.

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В Курской области с 6 августа идут бои с украинскими войсками. В регионе, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. О судьбе людей, которые находятся на контролируемых ВСУ территориях, властям ничего не известно, кроме того, что их около двух тысяч человек.

За все время боевых действий в российском регионе ВСУ потеряли до 7000 бойцов, 74 танка, 35 боевых машин пехоты, 62 бронетранспортера, 460 боевых бронированных машин, заявили 28 августа в российском оборонном ведомстве.

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      Никита Абрамов
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