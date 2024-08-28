Российский суд выдал санкцию на уехавшего в США основателя группы «Открытие»

В Москве суд заочно арестовал экс-совладельца «Открытие холдинга» Беляева

Тверской суд Москвы заочно арестовал бывшего совладельца группы «Открытие» Вадима Беляева, обвиняемого в особо крупном мошенничестве. Об этом ТАСС сообщили в суде.

Санкция выдана по ходатайству следователя. Беляев уехал из России в США.

26 августа стало известно, что против него возбуждено уголовное дело.

Также в суд поступили материалы об избрании меры пресечения бывшему члену правления банка Михаилу Назарычеву, который тоже проходит по этому делу.

Суд по иску Банка России взыскал с бывших топ-менеджеров банка «Открытие» 289,5 миллиарда рублей. Деньги должны выплатить Беляев и бывшие председатель правления банка Евгений Данкевич, вице-президент Геннадий Жужлев, Рубен Аганбегян и Елена Будник из совета директоров.

В 2017 году банк «Открытие» попал на санацию и перешел под контроль Центробанка.