Российский военный похитил двух человек и получил шесть лет колонии

В Красноярске военного Болтенко осудили на 6 лет за похищение двух человек

Красноярский гарнизонный военный суд огласил приговор в отношении военнослужащего Болтенко, который вместе со знакомым похитил двух человек в багажнике автомобиля. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе.

По версии следствия, все произошло в марте. Болтенко, проходящий военную службу по контракту, находился в одном из поселков Балахтинского района и распивал спиртное со своим знакомым Шумахиным.Из-за личной неприязни к двум мужчинам злоумышленники договорились похитить их и вывезти в другую деревню.

Немного позже они приехали к дому одного из мужчин на автомобиле «Лада-Приора», откуда, применяя насилие, похитили гражданина Ч. и поместили в багажное отделение. Затем похитители направились к предполагаемому месту нахождения гражданина Н., чтобы забрать и его.

В пути гражданин Ч. смог выбраться из багажника машины и скрыться. Позже из автомобиля смог сбежать и гражданин Н., которого похитители также силой поместили в салон.

Похитителей признали виновными по пунктам «а» и «ж» части 2 статьи 126 («Похищение двух или более человек, совершенной группой лиц по предварительному сговору») УК РФ. Болтенко и Шумахина приговорили к 6 и 6,5 года колонии строгого режима соответственно.

Ранее в Одинцово сотрудники правоохранительных органов задержали трех мигрантов, которые похитили 26-летнего местного жителя и вымогали у него деньги, используя пистолет и отвертку.