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14:29, 28 августа 2024Силовые структуры

Российского инженера осудили на 18 лет за госизмену и подготовку теракта

Суд дал 18 лет инженеру из Воронежа Лозовому за госизмену и подготовку теракта

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Второй западный окружной военный суд приговорил к 18 годам лишения свободы инженера из Воронежа Артема Лозового (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ), признав его виновным в госизмене и подготовке теракта с использованием взрывчатки. Об этом сообщает РИА Новости.

Первые три года осужденный проведет в тюрьме, а затем в колонии строгого режима. Также на него наложен штраф в 700 тысяч рублей.

Фабула дела не раскрывается. Процесс проходил в закрытом режиме из-за наличия на материалах грифа «Секретно».

На следствии Лозовой дал признательные показания, добавляет ТАСС. Его задержали с поличным у тайника с компонентами взрывчатки, которую он планировал использовать для теракта в воронежском военкомате. Инженер намеревался вступить в организацию «Легион "Свобода России"» (признана в РФ террористической и запрещена). Он также передал украинской спецслужбе снимки воинской части, дислоцированной в Воронеже.

В ходе прений сторон прокурор просил приговорить инженера к 22 годам заключения.

Ранее 28 августа сообщалось, что следователь предъявил обвинение в госизмене художнице из Самары Ирине Измайловой за сотрудничество с украинской спецслужбой.

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      Любовь Ширижик
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