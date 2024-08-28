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13:47, 28 августа 2024Бывший СССР

Румыния купит у Молдавии единственный порт

Newsmaker: Румыния обсудит покупку единственного порта Молдавии

Фото: Sina Schuldt / Globallookpress.com

Румыния обсудит с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) покупку единственного порта Молдавии Джурджулешты. Об этом сообщает издание Newsmaker.

Речь идет о покупке международной части порта. «Важно четко разъяснить, что в Джурджулештах есть две портовые инфраструктурные структуры. Международный свободный порт, который принадлежит ЕБРР, и Государственный порт, который находится в собственности государства», — пояснил пресс-секретарь правительства Молдавии Даниел Водэ.

Румыния намеревается купить международную часть порта. ЕБРР также ведет переговоры о продаже порта с Турцией, Нидерландами и Данией.

Джурджулешты является единственным портом Молдавии с выходом к Черному морю. В 2006 году его передала Кишиневу Украина.

Ранее в Молдавии заявили о необходимости сделать все возможное для восстановления отношений с Россией.

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      Сергей Болиев
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