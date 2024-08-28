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18:09, 28 августа 2024Экономика

Рынок органической продукции в России оценили

Росаккредитация оценила рынок органической продукции в РФ в 27,6 млрд рублей

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Объем рынка органической продукции в России оценивается в 27,6 миллиарда рублей. Об этом со ссылкой на данные Росаккредитации пишет ТАСС.

При этом сертифицированы как органические продукты лишь товары на 16 миллиардов рублей, заявила пресс-служба ведомства. Остальные не имеют соответствующего подтвержденного статуса.

В Росаккредитации рассказали, что органы сертификации органического производства с момента запуска системы в 2020 году уже выдали 477 сертификатов. Сейчас в стране работают 212 компаний-производителей, у которых 306 сертификатов на органическое производство, добавили в пресс-службе.

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Ведомство напомнило, что с 1 сентября 2024 года компании без данного документы не будут иметь права использовать в маркировке своих товаров термины «биодинамический», «биологический», «экологический», «экологически чистый», «зеленый», а также обозначения «эко» и «био» и их производные. Сейчас подтверждать сертификатом необходимо только слово «органический» и производные от него. За нарушение требований о маркировке производителям и продавцам грозит штраф в размере 100-500 тысяч рублей.

В июле 2024-го компания ООО «Акме Сервис» из Калужской области стала первым в России сертифицированным производителем органического сидра. До этого в РФ прошли органическую сертификацию четыре производителя вина, 16 производителей водки, два производителя джина и один производитель настойки.

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