В России появился еще один органический алкогольный напиток

В России появился первый сертифицированный производитель органического сидра

Компания ООО «Акме Сервис» (Калужская область) стала первым в России сертифицированным производителем органического сидра. Об этом со ссылкой на сообщение Роскачества пишет «РБК Вино».

Таким образом, в стране появился еще один органический алкогольный напиток. До этого в РФ прошли органическую сертификацию четыре производителя вина, 16 производителей водки, два производителя джина и один производитель настойки.

Отмечается, что сначала «Акме Сервис» сертифицировала яблоки, а затем 11 видов произведенного из них сидра. Для получения сертификата необходимо контролировать содержание в продукте диоксида серы (не более 50 мг/дм) и также не использовать при выращивании сырья пестициды, химикаты и искусственные удобрения.

По данным Роскачества, компания стала девятым сертифицированным производителем органической продукции в Калужской области. По этому показателю регион вошел в топ-5 субъектов РФ.

В феврале в Китае открылся центр, где будут продвигаться и рекламироваться органические продукты из России. В их число вошли мука, крупы, винодельческая продукция, мед, соки, а также крепкие спиртные напитки — водка и джин.