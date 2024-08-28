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17:44, 28 августа 2024Ценности

Рынска оценила внешность Алсу на фото в прозрачном топе фразой «буфера в районе талии»

Кадр: @alsou_a

Российская журналистка и светская обозревательница Божена Рынска оценила внешность певицы Алсу на новом фото фразой «буфера в районе талии». Данный пост появился в ее Telegram-канале.

Речь идет о снимке исполнительницы в прозрачном топе и джинсах, который она разместила на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). Рынска отметила, что не следует публиковать кадры, где грудь выглядит подобным образом, и подвергла изображение критике.

«Неужели стилист не мог подсказать, что на фото такие буфера не надо придавливать локтем. Они от этого еще более сползшими становятся», — указала автор поста.

Также она заявила, что в настоящее время возникла мода на миниатюрный бюст. «Сейчас тренд удалять импланты, а свои собственные буфера уменьшать, а не щеголять ими в районе талии», — заключила блогерша.

В июле пластический хирург Светлана Мороз и дерматолог, доктор эстетической медицины Наталья Михайлова оценили изменения во внешности певицы Алсу и модели Анастасии Решетовой.

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      Карина Черных
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