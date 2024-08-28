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19:16, 28 августа 2024Путешествия

Самолет с россиянами на борту обледенел по вине пилота

«Авиаторщина»: летевший в Тюмень самолет Utair обледенел по вине пилота

Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

Самолет российской авиакомпании Utair с пассажирами на борту обледенел во время рейса по вине пилота. Об этом пишет «Авиаторщина» со ссылкой на Росавиацию.

Отмечается, что Федеральное агентство воздушного транспорта закончило расследование инцидента с лайнером, летевшим из Ханты-Мансийска в Тюмень, 15 марта 2024 года. «На этапе снижения к аэропорту Рощино воздушное судно попало в зону обледенения, пилоты включили противообледененительную систему (ПОС), однако ПОС правого воздушного винта не сработала», — говорится в сообщении.

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Несмотря на это, самолет благополучно приземлился в авиагавани назначения. Никто не пострадал, борт не получил повреждений, однако его эксплуатация была временно приостановлена.

Спустя почти четыре месяца специалисты Росавиации пришли к выводу, что вероятной причиной случившегося стала невнимательность одного из пилотов, который недожал кнопку включения системы.

Ранее пилоты самолета российской авиакомпании увидели неизвестные предметы в небе. Непредвиденная ситуация произошла на борту летевшего из Стамбула в Москву Boeing 737–800 в понедельник, 26 августа. На подлете к российской столице экипаж доложил о наблюдении двух больших шаров оранжевого цвета с синей верхушкой.

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