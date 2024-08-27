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14:08, 27 августа 2024Путешествия

Пилоты самолета с россиянами на борту увидели неизвестные предметы в небе

Пилоты летевшего в Москву самолет увидели неизвестные шары в небе

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Пилоты самолета российской авиакомпании увидели неизвестные предметы в небе. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла на борту летевшего из Стамбула в Москву Boeing 737–800 в понедельник, 26 августа. На подлете к российской столице экипаж доложил о наблюдении двух больших шаров оранжевого цвета с синей верхушкой.

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Несмотря на это, командир воздушного судна продолжил выполнение рейса. В результате самолет благополучно приземлился в аэропорту Внуково.

Ранее пассажир самолета российской авиакомпании пытался задушить бортпроводника во время полета. Инцидент случился на борту летевшего из Кирова в Сочи Boeing 737 24 августа. Сразу после взлета пьяный россиянин по имени Владислав начал приставать к соседям, падать на них и расшатывать кресла.

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      Фариза Бацазова
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