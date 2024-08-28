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12:27, 28 августа 2024Экономика

Российскую молодежь призвали вернуться в деревню

Сенатор Косихина: массовый переезд молодежи в села поможет экономике и туризму

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Массовый переезд молодых россиян в деревни способствовал бы развитию сельской жизни. Вернуться в глубинку молодежь призывает член социального комитета Совета федерации Наталия Косихина, ее цитирует «Прайм».

«Считаю, что нашим ребятам надо рассмотреть вопрос по возможному переезду со всей серьезностью», — отметила Косихина в беседе с агентством. Причем, по мнению сенатора, речь должна идти не только о том, чтобы деревенские жители оставались на родине, но и о повышении привлекательности сел в глазах горожан. Таким образом, рурализация поможет поднять экономику в селах и малых городах, а также улучшить ситуацию в сельскохозяйственной и туристической отраслях.

Косихина убеждена, что популяризировать переселение молодежи в деревни можно силами известных блогеров. Инфлюэнсеры могли бы продвигать эту идею в массы, выступая на форумах. Кроме того, развеять стереотипы и показать красоту сельской жизни можно в ходе специальных экскурсий, в том числе и виртуальных, считает сенатор.

Ранее в Госдуме предложили переселять в заброшенные деревни нуждающихся в жилье. Такое право, как полагают депутаты, можно предоставлять на условиях ухода за участком и строением, а также своевременной оплаты ЖКУ.

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