Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:20, 28 августа 2024Бывший СССР

Солдат ВСУ начнут кормить халяльными и кошерными сухпайками

Минобороны Украины: солдат ВСУ начнут кормить халяльными и кошерными сухпайками

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Министерство обороны Украины изменит сухпайки для солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом говорится в заявлении ведомства в Telegram.

В соответствии с принятыми изменениями бойцов ВСУ с декабря 2024 года начнут кормить в том числе халяльными и кошерными сухпайками. Вместе с тем в Минобороны республики отметили, что «важной частью новой стратегии» станут и растительные сухпайки. В ведомстве это объяснили учетом религиозных, медицинских и этических потребностей военных.

«Мы стремимся создать условия, в которых каждый защитник Украины будет чувствовать себя комфортно и уверенно. Знаем, что многие наши военные придерживаются различных религиозных традиций или имеют особые диетические потребности», — добавили в Минобороны Украины.

Ранее пленный боец ВСУ Петр Щербатый рассказал, что украинские солдаты в подконтрольной Киеву части Херсонской области воруют еду у местных жителей. По его словам, причиной мародерства сослуживцев является отсутствие еды и проблемы с водой по несколько дней.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Грищенко
      Обсудить
      Последние новости

      Франция хочет арестовать брата Павла Дурова, который почти не появляется на публике. Его называют «мозгом Telegram»

      Родственники заложников ХАМАС устроили автопробег в сторону сектора Газы

      Установлен новый рекорд в поисках темной материи

      Захарова заявила о последствиях присоединения Швейцарии к военному Шенгену

      Жители Курской области рассказали следствию о спасении от ВСУ в кустах и реке

      В США выразили обеспокоенность поддержкой Китаем российского ВПК

      В российском городе полицейский автомобиль сбил самокатчика

      Президент Аргентины пошел на попятную после роста инфляции

      В Покровске объявили о закрытии банков из-за ситуации на фронте

      В России вырос спрос на люксовые автомобили с пробегом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше