Сообщения о милитаризации школьников в новых регионах России не подтвердились

Данные о милитаризации детей в школах Мариуполя оказались недостоверными

Распространившиеся в сети сообщения о том, что Россия милитаризирует школьников, вводя в учебных заведениях новые предметы, в частности, «Основы безопасности и защита Родины», оказались недостоверными.

Экс-советник бывшего мэра Мариуполя Петр Андрющенко обратил внимание на то, что в школах города открылся курс «Основы безопасности и защиты Родины», на которых детей учат обращению с оружием и прививают им воинственность.

Во-первых, Андрющенко прикрепил к своему посту фото мужчин с автоматами, которых он попытался выдать за «детей». Во-вторых, предмет «Основы безопасности и защита Родины» не направлен на милитаризацию учеников и был введен не только в Мариуполе и новых регионах, но и по всей стране. ОБЗР — расширенный вариант «Основ безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ). О планах переименовать и расширить обязательный в школах ОБЖ в июне 2023 года говорил министр просвещения Сергей Кравцов. Новый предмет включает в себя расширенный курс начальной военной подготовки, в том числе правила оказания первой помощи, действий при катастрофах разного рода и так далее. В рамках обновленного курса школьники получат знания о том, «какую роль играет оборона страны для ее мирного социально-экономического развития, каков современный облик наших ВС». За разработку программы будут отвечать Минобороны и МЧС. «Школьная программа всегда должна отвечать вызовам времени. Она регулярно обновляется, чтобы у ребят были самые актуальные знания», — отмечал Кравцов.

Как объяснил первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин, новый школьный предмет «Основа безопасности и защита Родины» является компромиссным решением, в рамках которого ученикам будут преподаваться и элементы предмета «Основы безопасности жизнедеятельности», и азы начальной военной подготовки. По мнению Смолина, подобное изменение в учебной программе продиктовано внешнеполитическими обстоятельствами. Он также отмечал, что большинство родителей поддерживают идею возвращения начальной военной подготовки.

Первый зампред комитета Государственной Думы по просвещению Яна Лантратова подчеркивала, что «детей не будут учить воевать». «Они получат навыки, которые помогут им сориентироваться в чрезвычайной ситуации. Будем надеяться, что это им и не пригодится», — указала она.

В свою очередь, глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова отмечала, что отказываться от ОБЖ совсем нельзя. Предмет дает школьнику навыки того, как себя вести во время пожара или аварийной ситуации на дороге. «Чтобы дети не снимали последствия аварии на телефон, а оказывали первую помощь». Обновленный же предмет будет сочетать бытовую безопасность с тем, что «дети должны знать о защите нашей Родины», уточнила Казакова.

Сообщения о милитаризации школьников в новых регионах России не получили распространения в российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».