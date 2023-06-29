Разницу между ОБЖ и уроками по защите Родины в школах объяснили

Депутат Смолин: курс защиты Родины в школах включит элементы и ОБЖ, и военной подготовки

Новый школьный предмет «Основа безопасности и защита Родины» является компромиссным решением, в рамках которого ученикам будут преподаваться и элементы предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ), и азы начальной военной подготовки. Об этом «Ленте.ру» рассказал зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.

Он рассказал, что комитет Госдумы по обороне настаивал на введении предмета, связанного с военной подготовкой, в качестве отдельной дисциплины в школах. Однако, по словам парламентария, Министерство просвещения выбрало компромиссный путь.

«В пределах тех же часов создается комплексный предмет, включающий элементы обеспечения безопасности жизнедеятельности и начальной военной подготовки. Видимо, в том числе с добавлением содержания, связанного с этой самой начальной военной подготовкой», — рассказал депутат.

Решение, которое приняло Минпросвещения, представляется компромиссным Олег Смолин зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию

По мнению Смолина, подобное изменение в учебной программе продиктовано внешнеполитическими обстоятельствами.

«По последним данным, почти 70% родителей поддерживают идею возвращения начальной военной подготовки. Нам хорошо известна геополитическая ситуация. (...) В ситуации, в которой мы оказались, это решение поддерживается большинством граждан», — добавил депутат.

Ранее замдиректора департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения России Анна Тимофеева сообщила, что в 2024 году в российских школах появится предмет «Основы безопасности и защита Родины». По ее словам, в состав рабочей группы войдут представители Минобороны и МЧС России.