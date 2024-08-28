Комбат Золотой: ВСУ не хватает людей под Северском в ДНР

Вооруженным силам Украины (ВСУ) не хватает людей под Северском в Донецкой народной республике (ДНР) после отвода ударных сил с данного направления. Об этом сообщил командир батальона 123-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады в составе Южной группировки войск с позывным Золотой, его слова передает ТАСС.

«По личному составу у них беда, это заметно. Также, когда захватывали радиостанции противника, [их] старший начальник докладывает о ситуации, пленные тоже докладывают [о нехватке личного состава]. Напротив нас 10-я горно-штурмовая бригада [ВСУ], она существенные потери несет. К ним прикомандировывают такие батальоны, которые не походят ни для штурма, ни для обороны», — сказал он.

По словам российского военного, бойцов ВСУ перебросили для атаки на приграничные территории России, а в ДНР остались силы для сдерживания. Комбат отметил, что продвижению армии России препятствуют только FPV-дроны.

Он добавил, что российские вооруженные силы прорывают оборону украинских солдат. При этом, по его словам, из-за угрозы беспилотников штурмовикам приходится работать малыми группами, осторожно и без лишней спешки. «Люди продвигаются в обход позиций противника. Перед этим работаем артиллерией, также FPV-дронами, сбросы делаем всяческие — гранаты, зажигательные смеси. Надо сначала противника вытравить, а потом уже беспрепятственно [заходить]», — рассказал Золотой.

Ранее непростой для ВСУ ситуацию в Донбассе назвал президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, украинская армия должна «стабилизировать ситуацию» на этом направлении.