В ВСУ сообщили о повреждении объектов инфраструктуры в Сумской и Харьковской областях

В Сумской и Харьковской областях повреждены объекты критической инфраструктуры

В Сумской и Харьковской областях повреждены объекты критической и промышленной инфраструктуры. Об этом сообщило оперативное командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Север» в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

В Сумской области поврежден промышленный объект в селе Михайловское Краснопольского района и объект критической инфраструктуры в поселке Краснополье Сумского района. Также повреждены два объекта транспортной инфраструктуры в Богодуховском районе Харьковской области.

Ранее стало известно о повреждении инфраструктуры в подконтрольной Украине части Запорожской области. По словам назначенного Киевом главы областной военной администрации региона Ивана Федорова, инфраструктура была повреждена в результате использования дронов Вооруженных сил России в населенных пунктах Отрадное, Новоандреевка, Работино, Малая Токмачка, Гуляйполе, Левадное и Малиновка.