Стало известно о вербовке наемников ВСУ в Южной Америке

«Известия»: посольство Украины в Аргентине уличили в вербовке наемников

Посольство Украины в Буэнос-Айресе (столица Аргентины) занимается вербовкой наемников в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на российское диппредставительство.

«На его сайте так же, как и на онлайн-ресурсах других дипмиссий этой страны, долгое время размещались ссылки на интернет-адреса, имеющие отношение к так называемому "Интернациональному легиону", набирающему "солдат удачи" из разных стран для участия в боевых действиях на стороне режима Владимира Зеленского», — сообщили в посольстве России.

Отмечается, что число согласившихся на вступление в ряды ВСУ аргентинцев не превысило 50 человек. При этом официально об их участии в конфликте не сообщалось.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с «Лента.ру» сообщил, что в рядах ВСУ воюют порядка 5,5-6 тысяч наемников.