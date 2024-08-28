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15:12, 28 августа 2024Россия

Стало известно состояние российской ГРЭС после информации о пожаре

Энергокомпания «ОГК-2»: рязанская ГРЭС работает в штатном режиме

Фото: Rave / Wikimedia

Рязанская ГРЭС работает в штатном режиме. Так на фоне информации о пожаре около объекта прокомментировали состояние станции в энергокомпании «ОГК-2», соответствующий пост появился в Telegram-канале предприятия.

«Рязанская ГРЭС работает в штатном режиме. В ряде Telegram-каналов распространяются видеокадры с последствиями возгорания сухой растительности за территорией электростанции, что произошло сутками ранее», — говорится в публикации.

Других подробностей в энергокомпании не сообщили.

Утром 28 августа стало известно, что дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) впервые атаковали Кировскую область. Целью атаки стала нефтебаза в городе Котельнич. В следствие удара резервуар не территории объекта загорелся.

ЖЗЛ
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