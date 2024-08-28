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14:30, 28 августа 2024Россия

Дроны ВСУ ударили по нефтебазе в Кировской области. Беспилотники впервые атаковали этот регион

Shot показал видео с атаковавшим Кировскую область дроном

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Утром 28 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые атаковали город Котельнич Кировской области при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Telegram-канал Shot опубликовал видео, на котором зафиксирован пролет одного из дронов.

На кадрах заметно, что в небе над регионом пролетает беспилотник. Момент его атаки в ролике не показан.

Один из использованных дронов-камикадзе нанес удар по пустому резервуару с нефтепродуктами, однако через 40 минут второй беспилотник ударил по полной емкости, вследствие чего резервуар на территории нефтебазы загорелся.

В данный момент пустой резервуар уже потушен, на место происшествия прибыли экстренные службы.

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Губернатор региона Соколов заявил, что три дрона упали на комбинат и загорелись

Три украинских беспилотника упали на территории комбината «Зенит» в Котельниче, после чего вспыхнул пожар. Об этом сообщил губернатор региона Александр Соколов.

В результате своевременно принятых мер два беспилотника сбиты, три упали на территорию комбината «Зенит» в Котельниче и загорелись. Они были оперативно потушены

Александр Соколовгубернатор Кировской области

Глава Кировской области заметил, что атака ВСУ началась примерно в 10 утра. Он добавил, что в настоящий момент нарушений в работе комбината нет, а возгорания горючего удалось избежать. Никто из мирных жителей не пострадал.

Кадр: Telegram-канал SHOT

Дроны ВСУ смогли незаметно преодолеть 1,5 тысячи километров с помощью спутников

Украинские дроны сумели незаметно преодолеть полторы тысячи километров до Кировской области при помощи спутников. Такую версию высказали в Telegram-канале Mash.

Согласно полученным данным, ВСУ могил использовать данные спутников НАТО, что позволило им учесть рельеф местности и выстроить маршрут таким образом, чтобы беспилотники долгое время оставались незаметными для российских радаров. Было подчеркнуто, что подобную схему украинские войска использовали во время попыток ударить по Санкт-Петербургу.

Кадр: Telegram-канал Mash

По информации Mash, благодаря информации со спутников БПЛА на базе А-22 «Летучая лисица» могли в течение долгого времени лететь низко над самой водой в руслах рек, что позволяло им оставаться незамеченными. Кроме того, в Telegram-канале допустили и другую версию произошедшего — ВСУ могли помочь диверсанты.

Ранее сообщалось, что после атаки на Кировскую область в Ярославской области решили эвакуировать нефтеперерабатывающий завод из-за угрозы удара ВСУ. Речь идет о предприятии «Славнефть-ЯНОС».

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      Наталья Анисеева
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