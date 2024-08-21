Дрон ВСУ сбили на Крайнем Севере. Он пролетел 1800 километров и мог атаковать военный аэродром

Украинский беспилотник A22 Foxbat сбит в Мурманской области

Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбили на Крайнем Севере. Он пролетел 1800 километров и мог атаковать военный аэродром в Мурманской области.

Вечером в среду, 21 августа, губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил, что в регионе «выявлена воздушная угроза применения беспилотника». Он добавил, что все меры для повышения безопасности приняты, и призвал жителей региона оставаться бдительными, а о подозрительных ситуациях сообщать по экстренному номеру 112.

По данным Mash, подозрительный летающий объект засекли средства ПВО.

Раскрыты подробности о беспилотнике

Долетевшим до российского Заполярья украинским дроном оказался A22 Foxbat. Эта модель беспилотника имеет дальность полета свыше 2000 километров. При этом в открытых источниках модель летательного аппарата указана двухместной, то есть не беспилотной. Вероятно, речь идет о переоборудованной версии самолета, приспособленной под выполнение задач БПЛА дальнего действия.

Предварительным местом пуска дрона названа Черниговская область, расстояние от границ которой до места уничтожения А22 составляет около 1800 километров. По предварительным данным, целью дрона мог быть аэродром Оленья, используемый для вылета российских стратегических бомбардировщиков.

Момент уничтожения объекта, похожего на A22 Foxbat, попал на видео

В ролике, снятом в поселке Высоком под Мурманском, запечатлен сбитый в воздухе подозрительный летающий объект. Сначала аппарат заметили летающим над лесополосой на высоте около 1300 метров, а после его высота снизилась до 900 метров.

Также на записи слышны звуки автоматной очереди. После одной из них дрон взрывается и разлетается на мелкие части.

Ранее два российских аэропорта — Мурманска и Апатитов — ввели ограничения на прилеты и вылеты. Запрет ввели с 15:46 по московскому времени из-за наличия «ограничений на использование воздушного пространства».