Стало известно о сбитом в российском Заполярье беспилотнике ВСУ

Mash: в районе поселка Высокий Мурманской области сбили беспилотник ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны сбили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе заполярного поселка Высокий Мурманской области. Об этом пишет Mash в Telegram.

Как стало известно изданию, целью дрона мог быть аэродром Оленья, используемый для вылета российских стратегических бомбардировщиков.

Ранее губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил, что над Мурманской областью «выявлена воздушная угроза применения беспилотника». Он заявил, что приняты все меры для повышения безопасности, и призвал жителей региона оставаться бдительными.

В сети также появились кадры, снятые, предположительно, в небе над Высоким. На них видно летающий объект, похожий очертаниями на самолет, который под звуки выстрелов пролетает над лесополосой, а затем взрывается. По словам очевидцев, летательный аппарат заметили на высоте 1,3 тысячи метров, после чего он снизился и на время был утерян.