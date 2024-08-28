Нефтеперерабатывающий завод еще в одном регионе России эвакуировали из-за угрозы атаки ВСУ

НПЗ в Ярославской области эвакуировали из-за угрозы атаки дронов ВСУ

Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в еще одном регионе России эвакуировали из-за угрозы атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Речь идет о предприятии «Славнефть-ЯНОС» в Ярославской области, сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, информация о возможном ударе беспилотником поступила силовикам, после чего работников предприятия эвакуировали в безопасное место.

В 2024 году НПЗ пытались трижды атаковать украинские военные. Атаки совершались в марте, в январе и августе.

Как сообщал глава региона Михаил Евраев 26 августа, украинский дрон уничтожили на подлете к Ярославлю, после падения дрона разрушений не зафиксировали, никто не пострадал.

28 августа ВСУ совершили несколько атак на Кировскую область. Сообщалось, что удары по комбинату «Вятка» в Кировской области нанесли минимум четыре дрона-камикадзе. На видео попал момент взрыва после атаки одного из беспилотников. О пострадавших данных нет.